Podatki 2024: Reforma KSeF może oznaczać problemy z identyfikacją nabywców

Aktualnie organy podatkowe co do zasady nie podważają odliczeń w sytuacji, jeśli na fakturze zabraknie NIP nabywcy, a poza tym nie ma wątpliwości dotyczących tożsamości podatnika będącego osobą fizyczną. W praktyce o prawie do odliczenia decyduje głównie ustalenie, czy dana faktura potwierdza rzeczywiste transakcje.

Sytuacja może się skomplikować po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF. Jak wskazuje SKwP, identyfikacja nabywcy jako podatnika lub konsumenta będzie mieć kluczowe znaczenie dla tego, czy dana faktura zostanie prawidłowo wystawiona.

– Zawiłości oraz niejasności w przepisach będą powodować nieumyślne...