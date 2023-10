Podatki 2024: Podatek rolny może być zdecydowanie wyższy

Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat ws. średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024. Średnia cena wyniosła 89,63 zł za 1 dt, co oznacza wyraźny (o 21 proc.) wzrost względem poprzedniego roku. Średnia cena wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 15,58 zł.