Podatki 2024: Podatek od przerzuconych dochodów wciąż z wątpliwościami

Część podatników podatku dochodowego CIT musi liczyć się przy rozliczeniu za 2023 r. z wymogami dotyczącymi podatku od przerzuconych dochodów. Podatek wprowadzono po to, by opodatkować płatności do podmiotów opodatkowanych preferencyjnie. Jak wskazują eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, podatek od przerzuconych dochodów nadal budzi pewne wątpliwości, które dotyczą m.in. weryfikacji warunków dotyczących zagranicznych odbiorców płatności.