Podatki 2024: MF zmieni zasady dostępu do danych z e-faktur

W ramach docelowego kształtu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zmianie ulegnie sposób dostępu do danych – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Projektodawcy wskazują, że dostęp do danych stanie się szybszy, a Krajowa Administracja Skarbowa będzie posiadać dostęp praktycznie w czasie rzeczywistym. Od 2024 r. e-fakturowanie i korzystanie z KSeF staną się obowiązkowe dla przedsiębiorców.

„Zakres danych (tych obligatoryjnych) na fakturze ustrukturyzowanej nie ulega zmianie, natomiast zmianie ulegnie sposób dostępu do nich. W obligatoryjnym KSeF administracja będzie miała dostęp do danych z faktury praktycznie w czasie rzeczywistym oraz będzie mogła przetwarzać te dane w ujęciu indywidualnym (wobec konkretnego podatnika), jak i globalnym (na całej bazie danych e-faktur)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Resort finansów podkreśla, że aktualnie nie ma tak szybkiego dostępu do danych z faktur, a JPK_VAT zapewnia jedynie dostęp częściowy i z opóźnieniem. Obecnie w celu weryfikacji danych z faktur organy KAS muszą wzywać podatnika, by ten przedstawił konkretne faktury. Jeśli podatnik wystawia faktury w postaci elektronicznej, to wezwanie dotyczy przedstawienia fakt...