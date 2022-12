Podatki 2024: MF szykuje rozwiązania na wypadek awarii KSeF

„Założenia docelowego fakturowania w KSeF zostały rozszerzone o ustalenie postępowania podatników na wypadek awarii (przejściowej niedostępności) systemu, a także w sytuacji braku możliwości wystawienia faktur przy użyciu KSeF na wypadek zdarzeń powodujących zaprzestanie funkcjonowania systemów IT” – wskazuje resort finansów.

W sytuacji niedostępności systemu związanej z serwisem KSeF Ministerstwo Finansów będzie informować o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. W założeniu tego rodzaju wyłączenia mają być krótkotrwałe.

Projekt nowelizacji zakładającej wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania z początkiem 2024 r. przewiduje również szczegółowe rozwiązania na wypadek awarii KSeF. Stworzony zostanie dodatkowy (niezależny od KSeF) interfejs do informowania podatników o awarii. Co istotne, z tym interfejsem będą mogły integrować się programy księgowe podatników, co pozwoli na automatyczne sprawdzanie dostępności systemu.

