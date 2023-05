Podatki 2024: Kwota wolna od podatku PIT wzrośnie do 60 tys. zł?

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku PIT, w którym zaproponowano podwyższenie z początkiem 2024 r. kwoty wolnej od opodatkowania z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł rocznie. W zgłoszonym przez posłów Koalicji Obywatelskiej projekcie wskazano, że zmiana kosztowałaby budżet państwa ok. 35 mld zł w skali roku.