Podatki 2024: KAS uzyska dostęp do nowej ewidencji płatności

Nowelizacja dostosuje polskie prawo do unijnych regulacji. Projektowane przepisy zakładają nałożenie na dostawców usług płatniczych zlokalizowanych w Polsce obowiązku prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności transgranicznych oraz odbiorców płatności. Takie same wymogi dotyczą też pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

„Dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani do prowadzenia i przekazywania ewidencji po upływie każdego kwartału, jeżeli: – środki pieniężne będą przekazywane od płatnika zlokalizowanego w państwie członkowskim (co do zasady jest to nabywca towarów/usług) do odbiorcy płatności zlokalizowanego w innym państwie członkowskim bądź poza UE (c...