Podatki 2024: Jak podatek Pillar 2 wpłynie na firmy w Polsce?

W przyszłym roku w życie powinny wejść regulacje dotyczące tzw. globalnego podatku minimalnego. Jak tłumaczą eksperci Konfederacji Lewiatan, istotą założeń dyrektywy Pillar 2 (Filar II) jest nałożenie obowiązku zapłaty podatku wyrównawczego, by efektywna stawka podatkowa grupy w danym kraju nie była niższa niż 15 proc. Kraje członkowskie Unii Europejskiej mają czas do końca 2023 r. na wprowadzenie odpowiednich zmian do prawa krajowego.