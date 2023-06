Podatki 2024: Interpretacje podatkowe z 5-letnim terminem ważności?

Indywidualne interpretacje podatkowe mają mieć ograniczony do 5 lat termin ważności – taką propozycję Ministerstwo Finansów przedstawiło w projekcie dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Rozwiązanie ma docelowo zapewnić jednolitość i pewność stosowania prawa podatkowego. Aktualnie projekt jest na etapie wczesnych konsultacji, a zmiany miałyby wejść w życie w lipcu 2024 r.

W nowym projekcie resort finansów zaproponował ograniczenie ważności interpretacji indywidualnej do 5 lat, licząc od dnia jej wydania.

„Interpretacje indywidualne wydawane na czas określony zapewnią jednolitość i pewność stosowania przepisów prawa podatkowego. Co więcej, zgodnie z projektowanymi zmianami, ograniczeniu w czasie ulegnie również uprawnienie organów podatkowych do zmiany, uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej. Zmiana, uchylenie i stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji będą bowiem możliwie jedynie w okresie jej ważności, co...