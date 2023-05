Podatki 2023: Zmiany ws. zwrotu akcyzy dla producentów rolnych

„Zmiany w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej mają na celu wprowadzenie limitu zużywanego oleju napędowego w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego produkcji rolnej, któremu równocześnie przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji na powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Nowela zakłada dodanie przepisów określających limit kwot zwrotu względem producentów świń, owiec, kóz i koni. Nowe przepisy określają kilka form takiego limitu. Przykładowo, jedna z nich opiera się na założeniu, że limit wynosi sumę kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 l oleju napędowego, liczby 110 oraz po...