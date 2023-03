Podatki 2023: Wydłużono terminy na złożenie zeznań i zapłatę CIT

W życie weszło rozporządzenie resortu finansów ws. przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). W przypadku podatników, u których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 do 28 lutego 2023 r., terminy na złożenie zeznania i zapłatę należnego podatku CIT przedłużono do końca czerwca 2023 r. Wydłużenie dotyczy również m.in. podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wydłużenie terminów w odpowiedzi na apele środowiska księgowych oraz w związku z niepewną sytuacją makroekonomiczną.

Zgodnie z rozporządzeniem z 16 marca br., podatnicy, których podatkowy rok zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 do 28 lutego 2023 r., będą mogli skorzystać z wydłużonego do 30 czerwca 2023 r. terminu na złożenie zeznania i wpłatę należnego podatku CIT. Analogicznie przedłużenie to dotyczy także podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek. Dłuższy termin obejmie ponadto podatników ryczałtu od dochodów spółek, których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczął się w okresie od 1 stycznia do 1 marca 2023 r.

Pakiet obejmuje też termin na wykazanie przychod&oa...