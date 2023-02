Podatki 2023: Więcej czasu na złożenie zeznań i zapłatę podatku CIT

Ministerstwo Finansów wydłuży termin na złożenie zeznania i zapłatę należnego podatku dochodowego CIT. Termin będzie przedłużony do końca czerwca 2023 r., a zmiana znajdzie zastosowanie do podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 do 28 lutego 2023 r. Więcej czasu będą mieć też m.in. podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek. O wydłużenie terminów apelowało wcześniej środowisko księgowych.