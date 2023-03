Podatki 2023: Więcej czasu na złożenie informacji ORD-U

Termin na złożenie informacji o umowach z nierezydentami (ORD-U) zostanie wydłużony. Informacje trzeba będzie złożyć do skarbówki w ciągu 11 miesięcy, licząc od zakończenia danego roku podatkowego. Do tej pory były to 3 miesiące. Rozporządzenie w tej sprawie zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 21 marca br.