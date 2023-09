Podatki 2023: Ważny wyrok ws. VAT i wydania towarów wskutek oszustwa

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok dotyczący podatku VAT oraz wydania towarów na skutek oszustwa. Sędziowie uznali, że zdarzenie polegające na dostarczeniu towaru do miejsca, gdzie doszło w efekcie wprowadzenia w błąd spółki do kradzieży towaru, nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.