Podatki 2023: Ważny wyrok ws. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok dotyczący odmowy wydania interpretacji indywidualnej w razie możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jak uznał sąd, uzasadnione przypuszczenie możliwości zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej, który odnosi się do odpowiedzialności podatkowej w zakresie regulacji przeciwko unikaniu opodatkowania, jest wystarczające do odmowy wydania interpretacji.

Wyrok dotyczył połączonych spraw o sygnaturach III FSK 3235/21 i III FSK 3236/21 i odnosił się do przesłanek odmowy wydania interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej. W rozpatrywanej sprawie spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

„Zanim doszło do wydania interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nabrał podejrzeń, że w sprawie może mieć zastosowanie art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym odmawia się wydania interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione p...