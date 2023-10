Podatki 2023: Ważny wyrok TS UE dotyczący stawek VAT i środków spożywczych

Środki spożywcze mające jednakowy składnik główny i zastosowanie mogą podlegać dwóm różnym obniżonym stawkom podatku VAT – wynika z nowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). Orzeczenie odnosi się do pytania prejudycjalnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Trybunał stwierdził w nowym wyroku, że napoje sprzedawane do natychmiastowego spożycia mogą zostać opodatkowane inną stawką VAT, niż takie same napoje, które są jednak sprzedawane w sklepie jako towar.

Spór dotyczył stosowania stawki VAT na poziomie 5 proc. lub 8 proc., a wyrok TS UE jest odpowiedzią na zapytanie prejudycjalne, które złożył Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Spółka, której dotyczy sprawa, wprowadziła do obrotu napój w postaci gorącej czekolady na bazie mleka oraz sosu czekoladowego. Strona stwierdziła, że do oferowanego napoju może zastosować stawkę obniżoną na poziomie 5 proc., bo napój jest podobny do wymienionych w ustawie o VAT napojów na bazie mleka. Organ podatkowy uznał tymczasem, że sprzedaż na wynos i sprzedaż na miejscu napoju, czemu towarzyszą usługi dodatkowe (przygotowanie i podanie napoju klientowi do bezpośredniej konsumpcji),...