Podatki 2023: Ustawa o wymianie informacji podatkowych do zmiany

Resort finansów skierował do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada wdrożenie do polskiego prawa rozwiązań przewidzianych w unijnej dyrektywie DAC7. Szykowane zmiany odnoszą się głównie do sprawozdawczości platform cyfrowych. Nowe regulacje powinny zacząć obowiązywać z początkiem maja 2023 r.