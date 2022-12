Podatki 2023: Ulga na robotyzację już wkrótce do zmiany

Do ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT wprowadzone zostanie wyłączenie uprawnienia do ulgi podatkowej na robotyzację w odniesieniu do wydatków poniesionych w zakresie działalności niekorzystnie oddziałującej na środowisko naturalne. Nowelizacja w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw, a nowe przepisy wejdą w życie 1 lutego 2023 r.

Modyfikacje dotyczą art. 52jb ustawy o PIT oraz art. 38eb ustawy o CIT i są wprowadzane przy okazji nowelizacji dotyczącej głównie podatku bankowego. W efekcie ulga na robotyzację ma w większym stopniu wspierać działania służące ochronie środowiska.

„Zmienione przepisy dostosowują ją do wymogów Komisji Europejskiej pod kątem spełniania zasady nie czyń znaczącej szkody środowisku (Do No Significant Harm – DNSH). Dostosowanie to jest konieczne, by umożliwić realizację cel&oa...