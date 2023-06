Podatki 2023: Rząd przedłuży do końca roku zerową stawkę VAT na żywność

Zerowa stawka podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze będzie obowiązywać do końca 2023 r. – potwierdził rząd. Pierwotnie obniżona do 0 proc. stawka miała obowiązywać tylko do 30 czerwca br. Preferencyjna stawka dotyczy np. mięsa, ryb, warzyw, owoców, wyrobów piekarniczych oraz niektórych napojów.