Podatki 2023: Przepisy ws. sankcji VAT zostaną dostosowane do wyroku TS UE

Prawo podatkowe zostanie dostosowane do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie C-935/19. Wyrok zakwestionował stosowanie obowiązujących w Polsce rozwiązań dotyczących 20 proc. sankcji w podatku VAT. W projekcie nowelizacji w ramach pakietu uproszczeń Slim VAT 3 przewidziano umożliwienie organom podatkowym ustalania sankcji VAT w zindywidualizowany sposób, który uwzględni konkretne okoliczności danej sprawy.

Nowelizacja ma zrealizować wyrok TS UE w sprawie nr C-935/19 Grupa Warzywna sp. z o.o., który odnosił się do zgodności z unijnym prawem polskich przepisów dotyczących dodatkowego zobowiązania podatkowego. W efekcie regulacje zostaną teraz zmodyfikowane tak, aby uwzględniały postanowienia wyroku.

Trybunał uznał, że prawo unijne stoi na przeszkodzie stosowania obowiązujących w Polsce rozwiązań w obszarze 20 proc. sankcji. Jak przy tym stwierdzono, tryb stosowania sankcji wykracza poza to, co niezbędne do realizacji celów polegających na zapewnieniu prawidłowego poboru podatku i zapobieganiu oszustwom podatkowym. Sędziowie podkreślili, że sankcja VAT jest w Polsce stoso...