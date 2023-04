Podatki 2023: Przepisy ws. amortyzacji środków trwałych będą korzystniejsze?

Do ustaw podatkowych wprowadzone zostaną przepisy umożliwiające skrócenie z 40 do 5 lub 10 lat okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych – wynika z poselskiego projektu nowelizacji, nad którym pracować zaczął Sejm. Proponowane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości zmiany miałyby być skierowane do mniejszych firm działających na terenach powiatów, gdzie sytuacja gospodarcza jest trudniejsza.