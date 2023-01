Podatki 2023: Przepisy dotyczące obniżonych stawek VAT zmienione

„Rozporządzenie koryguje zapisy w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023. Zmiany te nie mają charakteru merytorycznego, tzn. nie wpływają na zakres wprowadzonych rozporządzeniem preferencji. Rozporządzenie regulujące stawki obniżone po 2023 r. zostanie wydane w przyszłości – na podstawie art. 146ej ustawy o VAT” – wskazuje resort finansów.

W treści § 12 ust. 1 rozporządzenia usunięto tekst "do dnia 31 grudnia 2024 r." z przepisu dot. czasowego obniżenia stawki podatku do wysokości 8% oraz warunki stosowania stawki obniżonej. Po zmianie, od 1 stycznia 2023 r. obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu: