Podatki 2023: PIT-2 teraz też dla zleceniobiorców

Z przepisów wynika, że płatnik (pracodawca) powinien dostosować się do PIT-2 jeszcze w tym samym miesiącu, w którym pracownik go złożył. Słowo “powinien” jest tutaj kluczem, bowiem nie jest to obligatoryjny wymóg. Równie dobrze pracodawca może rozpocząć egzekwowanie złożonego dokumentu od następnego miesiąca. Aby właściwie to zobrazować, posłużmy się przykładem:

Pracownik składa PIT-2 w styczniu (np. w zakresie kwoty wolnej). Wówczas płatnik ma prawo naliczyć mu kwotę wolną już za styczeń, ale jeśli tego nie zrobi, w lutym będzie już musiał.

Idąc dalej, jeśli pracownik/zleceniobiorca chciałby wykorzystać nowe regulacje z początkiem nowego roku (2023), jak najszybciej powinien złożyć PIT-2. Najlepiej już teraz, w grudniu 2022.

Nowe przepisy - tym razem – nie ominą zleceniobiorców. Do tej pory nie mogli oni składać PIT-2 w ogóle. Kwestię wolnej kwoty (zmniejszającą podatek) uwzględniali dopiero przy okazji składania zeznania rocznego. Z początkiem 2023 roku ma się to zmienić. Od teraz również i oni będą uprawnieni do PIT-2.

Przepisy nie zobowiązują płatnika (pracodawcę) do konieczności informowania pracowników/zleceniobiorców o nowej wersji PIT-2. Jeśli któryś z nich to zrobi, będzie to suwerenna - przez nikogo nie wymuszona - decyzja.

