Podatki 2023: PIT-2 - pytania i odpowiedzi

Co się stanie, jeśli w ogóle nie złożę PIT-2?

Jeśli nie złożysz oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki, pracodawca (a od 1 stycznia 2023 r. również np. zleceniodawca) nie będzie pomniejszał zaliczek na podatek w trakcie roku (maksymalnie o 300 zł miesięcznie). Oznacza to, że dopiero składając zeznanie roczne, pomniejszysz podatek o kwotę 3 600 zł (30 000 zł x 12%).

Czy jeżeli mam umowę zlecenia / umowę o dzieło, składam PIT-2?

W 2022 r. nie składasz PIT-2, jeżeli uzyskujesz przychody z umowy zlecenia/umowy o dzieło. Od 1 stycznia 2023r. oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki będziesz mógł złożyć również u zleceniodawcy (zamawiającego dzieło).

Pracuję na umowę o pracę i prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Czy mam złożyć PIT-2 u pracodawcy?

Do końca 2022 r. nie możesz złożyć PIT-2 u pracodawcy. Kwotę wolną uwzględniasz przy obliczeniu zaliczki z działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2023 r. będziesz mógł złożyć takie oświadczenie do pracodawcy.

Pamiętaj jednak, że przy obliczaniu zaliczek korzystasz od pierwszego miesiąca z pełnej kwoty zmniejszającej podatek, czyli 3600 zł.

Jeżeli uzyskujesz przychód również z umowy o pracę, to od 2023 roku masz możliwość złożenia pracodawcy oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki we wskazanej przez Ciebie części (1/12, 1/24 lub 1/36).

Jeżeli kwota pomniejszająca zaliczki na podatek w roku podatkowym przekroczy 3600 zł, w rocznym rozliczeniu może wystąpić podatek do zapłaty.

Jestem emerytem/rencistą i pracuję, czy mam złożyć PIT-2 u pracodawcy?

W takim przypadku 1/12 kwoty zmniejszającej podatek potrąca „z urzędu” organ rentowy (300 zł). Jeżeli jednak wolisz, żeby to pracodawca stosował do końca 2022 r. kwotę zmniejszającą podatek, złóż do organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki bez pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek, a następnie złóż u pracodawcy PIT-2. Od 1 stycznia 2023 r. możesz jednak swobodniej decydować o stosowaniu tego pomniejszenia przez płatników. Jeżeli chcesz, możesz np. złożyć oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zarówno do organu rentowego, jak i do pracodawcy, wskazując w nim w jakiej części dany płatnik ma stosować tę kwotę przy obliczaniu zaliczki. Wówczas kwota zmniejszająca u każdego z płatników będzie wynosiła maksymalnie po 150 zł.

Jeżeli wolisz, żeby tylko pracodawca stosował kwotę zmniejszającą podatek w całości, możesz złożyć do:

organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki bez pomniejszania o tę kwotę



oraz

oraz pracodawcy oświadczenie o stosowaniu 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Mam dwóch pracodawców. Czy PIT-2 składam do każdego z nich?

Do końca 2022 r. możesz złożyć PIT-2 tylko jednemu pracodawcy - najlepiej temu, który wypłaca wyższe wynagrodzenie. Od 1 stycznia 2023 r. masz wybór, oświadczenie możesz złożyć do jednego lub do każdego z pracodawców. Pamiętaj jednak, że kwota wolna jest jedna i po złożeniu oświadczenia do dwóch pracodawców, każdy z nich jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki maksymalnie o kwotę stanowiącą 1...