Podatki 2023: Nowe regulacje dotyczące rachunków i płatności w grupie VAT

W ramach pakietu uproszczeń Slim VAT 3 dojdzie do uregulowania kwestii przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie VAT. Prawo zostanie dostosowane do wprowadzenia do systemu VAT nowego rodzaju podatnika, czyli grupy VAT. Projektowana nowelizacja pozwoli na przekazywanie środków między rachunkami VAT członków grupy i rachunkiem VAT przedstawiciela odpowiedzialnego za rozliczenia ze skarbówką. Nowe przepisy powinny wejść w życie z początkiem kwietnia br.