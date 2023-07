Podatki 2023: Nowe regulacje dotyczące mechanizmu podzielonej płatności

Z początkiem lipca br. w życie weszły zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). W ramach pakietu Slim VAT 3 resort finansów wprowadził nowe regulacje dotyczące sytuacji, gdy dochodzi do zmiany podatnika (faktora), oraz przepisy ws. przywilejów związanych z korzystaniem z mechanizmu.

W nowelizacji przewidziano nowe rozwiązanie dotyczące sytuacji, gdy dochodzi do zmiany podatnika (faktora). Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, do tej pory proces uwolnienia się od solidarnej odpowiedzialności w przypadku zmiany faktora generował czasochłonne prace techniczne, co skutkowało wydłużonym przepływem środków VAT i wymogiem zaangażowania w cały proces także dostawcy.

„W celu ułatwienia tego procesu dodajemy nową możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności, zgodnie z którą dotychczasowy podatnik (faktor) będzie uwalniał się od odpowiedzialności poprzez przekazanie kwot VAT ...