Podatki 2023: Nowe przepisy ws. zabezpieczeń akcyzowych

Rozporządzenie resortu finansów uwzględnia zmiany ustawowe. Przykładowo, w przypadku podatnika, który nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, generalne zabezpieczenie akcyzowe, do złożenia którego został on zobowiązany, ustalane będzie jako równowartość kwoty wskazanej przez podmiot we wniosku o złożenie zabezpieczenia generalnego.

Rozpo...