Podatki 2023: Nowe objaśnienia podatkowe ws. programów twinningowych

Pod koniec sierpnia br. resort finansów opublikował objaśnienia podatkowe dotyczące programów twinningowych w odniesieniu do obowiązków płatnika podatku dochodowego PIT. Objaśnienia dotyczą m.in. zasad obliczania, pobierania i wpłacania podatku przez płatników udzielających osobom fizycznym świadczenia z tytułu realizacji tego rodzaju programów.

Programy twinningowe to programy współpracy rozwojowej w ramach Unii Europejskiej, które skierowane są do administracji publicznej. W praktyce twinning opiera się na współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi państw członkowskich UE, które udzielają pomocy eksperckiej w reformach i rozwoju nowoczesnej administracji krajów niebędących członkami wspólnoty i krajów dopiero przyjętych do UE. Polska angażuje m.in. osoby fizyczne, w tym długo- ...