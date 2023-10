Podatki 2023: Nowa opinia rzecznika generalnego TS UE ws. akcyzy

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) przedstawił opinię dotyczącą podatku akcyzowego oraz kwestii pojęcia nieprzewidzianych okoliczności. Rzecznik stwierdził, że to pojęcie, o którym mowa w unijnej dyrektywie, odnosi się do okoliczności niezależnych od uprawnionego prowadzącego skład podatkowy, w tym okoliczności nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych.

Wniosek dotyczy orzeczenia w trybie prejudycjalnym, pochodzącym od włoskiego sądu kasacyjnego. Sprawa C 509/22 odnosi się do odmowy przyznania przez włoską agencję ceł i monopoli spółce działającej pod firmą Girelli Alcool Srl, będącej uprawnionym prowadzącym skład podatkowy alkoholu etylowego oraz zakład jego skażania i pakowania, zwolnienia z akcyzy w odniesieniu do pewnej ilości czystego alkoholu etylowego, która została nieodwracalnie utracona z powodu błędu, który można przypisać jednemu z pracowników Girelli.

W opinii z 28 września 2023 r. rzecznik generalny TS UE ...