Podatki 2023: Minimalny podatek dochodowy będzie zawieszony i zmodyfikowany

W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 r. funkcjonować będzie zwolnienie z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym – wynika z projektu nowelizacji, który trafił w ostatnich dniach do Sejmu. Jednocześnie zmianie ulec ma sama konstrukcja tej daniny. Środowisko przedsiębiorców liczy na to, że budzący sporo wątpliwości podatek zostanie całkowicie zniesiony.