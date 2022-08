Podatki 2023: MF zmieni zasady ustalania sankcji VAT

W wyroku w sprawie C-935/19 (Grupa Warzywna sp. z o.o.) TS UE odniósł się do zgodności z unijnym prawem polskich regulacji dotyczących dodatkowego zobowiązania podatkowego. Trybunał stwierdził, że unijne przepisy stoją na przeszkodzie stosowania obowiązujących w Polsce rozwiązań w zakresie 20 proc. sankcji. Jak wskazali sędziowie, tryb stosowania sankcji wykracza poza to, co jest niezbędne do realizacji celów polegających na zapewnieniu prawidłowego poboru podatku i zapobieganiu oszustwom podatkowym.

Trybunał zwrócił uwagę na to, że sankcja VAT jest stosowana automatycznie, a przepisy nie zapewniają...