Podatki 2023: MF złagodzi przepisy dotyczące podatku u źródła

Odpowiednie zmiany mają zostać wprowadzone do ustaw o podatkach dochodowych CIT i PIT. Jak zapewnia resort finansów, celem zmian jest głównie urealnienie lub złagodzenie obowiązującego od 2019 r. mechanizmu poboru podatku u źródła (pay & refund).

„Proponuje się uelastycznienie zakresu czasowego oświadczenia płatnika z art. 26 ust. 7a ustawy CIT i art. 41 ust. 15 ustawy PIT poprzez wydłużenie terminów do złożenia tzw. oświadczenia pierwotnego i tzw. oświadczenia następczego oraz wydłużenie ważności tego pierwszego oświadczenia do końca roku podatkowego. W praktyce to oznacza, że płatnik będzie mieć więcej czasu na przygotowanie się do złożenia tych oświadczeń i że złożenie o...