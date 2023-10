Podatki 2023: MF przypomina o obowiązku zgłoszenia informacji do CRBR

Zobowiązane podmioty powinny pamiętać o obowiązku zgłoszenia informacji nt. beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – przypomina Ministerstwo Finansów. Obowiązek obejmuje m.in. spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS. Zgłoszenia do CRBR można składać bezpłatnie drogą elektroniczną.