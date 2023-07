Podatki 2023: Limit obrotów małego podatnika podwyższony do 2 mln euro

Limit obrotów dla tzw. małego podatnika podwyższono z dotychczasowych 1,2 mln euro do 2 mln euro. Wprowadzona 1 lipca br. zmiana jest elementem szerszego pakietu Slim VAT 3. Jak wskazuje resort finansów, podniesienie limitu będzie skutkować wzrostem liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej. Pakiet zmian zakłada też m.in. poszerzenie możliwości dysponowania środkami z rachunków VAT.

Zgodnie z nowelizacją w ramach tzw. Slim VAT 3, od 1 lipca 2023 r. limit obrotów małego podatnika w VAT został podwyższony z 1,2 mln euro do 2 mln euro brutto.

„Podwyższamy limit wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro, co wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT” – wskazuje resort finansów.

W ramach pakietu Sli...