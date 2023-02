Podatki 2023: Korekty deklaracji także poza systemami OSS i IOSS

Przepisy dotyczące korygowania transakcji rozliczonych poprzez systemy one stop shop (OSS) oraz import one stop shop (IOSS) zostaną znowelizowane. W ramach pakietu ułatwień Slim VAT 3 wprowadzone zostaną regulacje pozwalające na składanie korekt deklaracji poza OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego. Nowe przepisy powinny wejść w życie z początkiem kwietnia br.