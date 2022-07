Podatki 2023: Każdy będzie mógł zwolnić płatnika z poboru zaliczek na PIT

Zmiana, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. została wprowadzona z myślą o podatnikach, których dochody w danym roku nie przekroczą 30 000 zł. Są to m. in. osoby podejmujące prace dorywcze, a także ci , którzy rozpoczęli pracę pod koniec roku kalendarzowego. Podatnicy Ci będą mogli od stycznia 2023 r. złożyć każdemu płatnikowi, w tym pracodawcy, wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.

Dzięki nowemu rozwiązaniu podatnicy nie będą musieli czekać do rozliczenia rocznego aby skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Natomiast będą mogli z niej korzystać na przestrzeni poszczególnych miesięcy, w których co do ...