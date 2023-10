Podatki 2023: Dochody z podatków nieznacznie w górę

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 r. dochody budżetowe państwa wyniosły 418 mld zł (69,5 proc. planu), a wydatki osiągnęły poziom 452,7 mld zł (65,3 proc.). W efekcie deficyt wzrósł do 34,7 mld zł (37,7 proc.).

Dochody państwa wzrosły w praktyce o 34,9 mld zł (o 9,1 proc. rok do roku). Same dochody podatkowe wyniosły z kolei 366,8 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 14,7 mld zł (4,2 proc.) w skali roku. W największym stopniu wzrosły wpływy z VAT – wyniosły one 181,2 mld zł, co oznacza wzrost o 11,5 mld zł (o 6,8 proc.).

