Podatki 2023: Dłuższe zwolnienie z VAT dla towarów na pomoc Ukrainie

Komisja Europejska zdecydowała się na wydłużenie do końca 2023 r. możliwości stosowania przez kraje Unii Europejskiej zwolnienia z cła i podatku VAT dla towarów przeznaczonych do dystrybucji lub nieodpłatnego udostępniania na rzecz osób uciekających przed wojną i przybywających do UE oraz osobom dotkniętym wojną na Ukrainie. Wcześniej o taką decyzję wnioskowała Krajowa Administracja Skarbowa.