Podatki 2023: Członkowie grup VAT z obowiązkiem przesyłania JPK_GV

Z początkiem lipca br. podmioty będące członkami grup VAT zostały zobowiązane do prowadzenia elektronicznej ewidencji dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz innego członka tej samej grupy – przypomina resort finansów. Nowe wymogi zakładają, że ewidencję według wzoru struktury JPK_GV(1) trzeba przesyłać do skarbówki za okresy miesięczne. W przypadku obecnego miesiąca plik JPK_GV należy przesłać do 25 sierpnia br.