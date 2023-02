Podatki 2023: Bilety kolejowe z zerową stawką VAT?

Do Sejmu trafił poselski projekt zakładający obniżenie stawki podatku VAT z 8 proc. do 0 proc. dla transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego. Posłowie Lewicy przewidują, że taka zmiana pozwoliłaby na obniżenie cen biletów kolejowych. Zerowa stawka miałaby obowiązywać w tym przypadku do końca 2026 r., a koszt preferencji dla budżetu państwa szacowany jest na ok. 0,4 mld zł w skali roku.