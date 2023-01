Podatki 2023: Będą zmiany ws. zwrotu akcyzy dla producentów rolnych

Do ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wprowadzone zostaną modyfikacje korzystne dla części producentów rolnych – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak wskazują projektodawcy, w efekcie dojdzie do zmniejszenia kosztów produkcji w gospodarstwach produkujących świnie.