Podatki 2022: Zmiany w preferencjach podatkowych dla rodziców

Rząd zamierza zmodyfikować przepisy dotyczące preferencji podatkowych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Dojdzie do przywrócenia preferencyjnego opodatkowania dochodów w kształcie zbliżonym do zasad obowiązujących do końca 2021 r. Zapowiedziano też rozszerzenie tzw. zerowych ulg (PIT-0) o zasiłki macierzyńskie. Zmiany powinny wejść w życie w lipcu br.