Podatki 2022: Zakończono konsultacje projektu reformy podatkowo-składkowej

Niektóre rozwiązania zaproponowane w projekcie są pozytywnie oceniane przez biznes. Chodzi m.in. o wspieranie innowacyjnych rozwiązań (np. nowa ulga na prototyp), upraszczanie rozliczeń (np. wprowadzenie tzw. grup VAT) oraz podniesienie kwoty wolnej i drugiego progu podatkowego w podatku dochodowym PIT.

Najbardziej krytycznie oceniana jest natomiast propozycja podwyższenia składki zdrowotnej do 9 proc., przy jednoczesnym uniemożliwieniu odliczania jej od podatku. Konfederacja Lewiatan apeluje do rządu o przeprowadzenie w związku z tym dodatkowych, co najmniej kilku...