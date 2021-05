Podatki 2022: Wyższa kwota wolna w PIT będzie zachęcać do legalnej pracy

Przewidziane w tzw. Polskim Ładzie podniesienie do 30 tys. zł rocznie kwoty wolnej w podatku dochodowym PIT będzie zachęcać do podjęcia legalnej pracy osoby, które obecnie często działają w szarej strefie – przewidują eksperci Konfederacji Lewiatan. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja ocenia, że ta zmiana powinna pozytywnie wpłynąć na rynek pracy i być może będzie też dodatkową motywacją dla osób biernych zawodowo.

Obecnie kwota wolna w PIT wynosi dla większości podatników w Polsce nieco ponad 3 tys. zł w skali roku i należy do najniższych w Europie. Jedną z kluczowych zmian podatkowych, które rząd zapowiedział w ramach Polskiego Ładu, jest zdecydowane podniesienie (do 30 tys. zł) kwoty wolnej.

– To ruch od dawna postulowany. Jest szansa, że pozwoli to przejść do pracy l...