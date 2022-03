Podatki 2022: Wpływy podatkowe do budżetu urosły

W styczniu br. wpływy podatkowe do budżetu państwa zwiększyły się o ok. 16,8 mld zł rok do roku – podało Ministerstwo Finansów. W zdecydowanie największym stopniu wzrosły wpływy z podatków dochodowych PIT i CIT, gdzie dochody okazały się wyższe o ponad 50 proc. w skali roku. Jednocześnie o przeszło 40 proc. zwiększyły się dochody z VAT.