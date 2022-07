Podatki 2022: Wkrótce zmiany dotyczące obniżonych stawek VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu ws. towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Zmiany są związane z obowiązywaniem zerowej stawki VAT w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej i mają dostosować przepisy do lipcowych zmian na poziomie unijnym.

Projekt jest związany z zaplanowanym na 16 maja br. wejściem w życie unijnego rozporządzenia 2019/1009, które określa definicje, wymagania i reguluje obrót na rynku unijnym m.in. polepszaczami gleby, biostymulatorami niemikrobiologicznymi oraz podłożami do upraw. To towary będące odpowiednikami krajowych środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, które są uregulowane w ustawie o nawozach i nawożeniu. Towary te są obecnie w Polsce w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej objęte stawką VAT na poziomie 0 proc.

„Konieczne jest dostosowanie prawa krajowego w zakresie preferencji w VAT dla wskazanej kategorii produktów nawozowych przewidzianej w tarcz...