Podatki 2022: Większość firm spodziewa się wyższych obciążeń podatkowych

Większość firm w Polsce (74 proc.) spodziewa się w 2022 r. wzrostu obciążeń podatkowych w relacji do wartości sprzedaży – wynika z badania przeprowadzonego wśród firm członkowskich Business Centre Club. Największe obawy przedsiębiorców budzą zmiany wprowadzane w ramach tzw. Polskiego Ładu, a w tym kontekście najczęściej wskazywany jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Nowe badanie pokazuje, że ponad połowa firm spodziewa się zdecydowanego wzrostu płac, a 1/3 badanych nie planuje żadnych inwestycji. Jednocześnie przedsiębiorstwa zachowują pewien optymizm, bo przeszło 61 proc. respondentów uważa, że ich sytuacja pozostanie zbliżona do obecnej. Największe obawy budzą z kolei zmiany wdrażane w ramach Polskiego Ładu.

Aż 74 proc. ankietowanych spodziewa się wzrostu obciążeń podatkowych w relacji do wartości sprzedaży. Na zmniejszenie obciążeń liczy 5,5 proc., podczas gdy 20,3 proc. respondentów twierdzi, że pozostaną one na zbliżonym do 2021 r. poziomie...