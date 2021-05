Podatki 2022: Więcej pieniędzy z podatku PIT dla samorządów?

Jednostki samorządu terytorialnego powinny mieć większy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – twierdzi kluba parlamentarny Lewicy, który skierował do Sejmu projekt zmian w ustawie o dochodach JST. Projektodawcy proponują np. zwiększenie udziału gmin w PIT z obecnych 39,34 proc. do 53,08 proc.