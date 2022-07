Podatki 2022: Ważny wyrok NSA ws. zmiany ostatecznej decyzji podatkowej

Podatnicy nie powinni ponosić negatywnych skutków pewnych braków lub luk w procedurach – wynika z niedawnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który dotyczył zmiany ostatecznej decyzji podatkowej. Sprawa odnosiła się do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Rozstrzygnięcie odnosi się do sprawy kobiety, która odziedziczyła spadek po zmarłym mężu, ale była jednak zobowiązana do zapłaty zachowku na rzecz syna spadkodawcy. W konsekwencji toczenia się postępowania dotyczącego zachowku podatniczka nie mogła zaliczyć do długów spadków (obniżających kwotę podatku) kwoty jeszcze niewpłaconego zachowku.

W efekcie podatek od spadków i darowizn został zapłacony w zawyżonej wysokości. Następnie kobieta wystąpiła do organu ...