Podatki 2022: Ulga podatkowa na IPO zostanie doprecyzowana

Ulga podatkowa na IPO to preferencja polegająca na odliczeniu określonej kwoty od podstawy opodatkowania. W projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Finansów zaproponowano przepisy doprecyzowujące regulacje w zakresie preferencji w związku z odpłatnym zbyciem akcji nabytych w IPO.

Obecnie takie dochody są zwolnione z podatku, jeśli odpłatne zbycie akcji nastąpiło po upływie 3 lat od dnia, gdy akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Co istotne, ze zwolnienia nie mogą skorzystać podatnicy, którzy byli ze spółką podmiotami powiązanymi w okresie 2 lat poprzedzających dzień objęcia/nabycia akcji przez podatnika.

„Założeniem tej ulgi było, żeby podatnicy, którzy nabyli prawo do zwolnienia dochodów z odpłatnego zbycia akcji na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105a ...